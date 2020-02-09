Шюррле рассказал, как изменились его приоритеты в питании с выходом книги супруги

Форвард "Спартака" Андре Шюррле рассказал о своем питании.

Напомним, жена футболиста Анна Шарипова после рождения дочери написала книгу о растительном питании.

"Я готовлю лучше, чем раньше сейчас. Под руководством Анны я на продвинутом уровне. Выбор блюд для приготовления также изменился благодаря растительной диете Анны. Раньше я часто ел мясо - теперь раз в несколько месяцев. С тех пор я стал чувствовать себя лучше и гораздо реже болею", - цитирует Шюррле Gala.

Футболист играет в "Спартаке" с начала сезона. Его права принадлежат дортмундской "Боруссии".

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