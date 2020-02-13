Шюррле рассказал, какую цель он ставит перед собой на вторую часть сезона

Нападающий "Спартака" Андре Шюррле рассказал, какие цели он ставит перед собой на весеннюю часть сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Моя основная задача - не травмироваться, как можно дольше быть здоровым. В Катаре одно неверное движение привело к травме. Поэтому моя личная главная задача - провести остаток сезона без повреждений и помочь команде", - сказал футболист.

Напомним, 29-летний футболист стал игроком московского клуба летом 2019 года. За это время он провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

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