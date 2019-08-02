Шюррле рассказал о целях "Спартака" в сезоне 2019/20

Новичок "Спартака" Андре Шюррле порассуждал о задачах московской команды в стартовавшем сезоне.

"Знаю, что "Спартак" - это большой клуб. Самый большой в России. Всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения", - сказал Шюррле.

Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего немца на год с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро.

В столичном клубе футболист заработает 3 миллиона евро за сезон.

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