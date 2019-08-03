Шюррле сравнил "Спартак" и дортмундскую "Боруссию"



Новичок "Спартака" немецкий полузащитник Андре Шюррле провел сравнение между московским клубом и своей бывшей командой — дортмундской "Боруссией".

"В чем могу сравнить "Спартак" и "Боруссию"? В менталитете фанатов. Они хотят, чтобы мы бились на поле. Гонят вперед нас все 90 минут", - приводят слова Шюррле российские СМИ.

Напомним, что 28-летний Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды. Летом 2020 года российский клуб будет иметь приоритетное право на выкуп трансфера игрока за восемь миллионов евро. Зарплата немца в стане "красно-белых" составит около трех миллионов евро в год.

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