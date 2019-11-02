Шюррле сравнил уровень РПЛ и Бундеслиги

Теги спартак москваандре шюррле

Шюррле сравнил уровень РПЛ и Бундеслиги

Вингер "Спартака" Андре Шюррле высказался об уровне РПЛ и Бундеслиги.

"У РПЛ неплохой уровень. Топ-6 клубов российского чемпионата были бы в Бундеслиге в середине таблицы. Другим клубам было бы сложно выступать в Германии", - приводит слова Шюррле Bild Podcast.

Напомним, что "Спартак" арендовал немца у дортмундской "Боруссии". В этом сезоне на счету Шюррле один гол и два ассиста в 9 играх.

Читайте также: Шюррле не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в футбольной карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов