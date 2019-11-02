Шюррле сравнил уровень РПЛ и Бундеслиги
Вингер "Спартака" Андре Шюррле высказался об уровне РПЛ и Бундеслиги.
"У РПЛ неплохой уровень. Топ-6 клубов российского чемпионата были бы в Бундеслиге в середине таблицы. Другим клубам было бы сложно выступать в Германии", - приводит слова Шюррле Bild Podcast.
Напомним, что "Спартак" арендовал немца у дортмундской "Боруссии". В этом сезоне на счету Шюррле один гол и два ассиста в 9 играх.
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|Крылья Советов
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|Арсенал Тула
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|11
|Уфа
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|Динамо Москва
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