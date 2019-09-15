Шюррле выразил желание выучить русский язык

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Шюррле выразил желание выучить русский язык

Хавбек "Спартака" Андре Шюррле сказал, что хотел бы изучить историю московского клуба. Об этом сообщает Sport24.

"Мне очень интересно узнать историю клуба. Я думаю, каждый, кто приходит в "Спартак" хочет узнать, что было до того, как он появился. Также мы хотим выучить русский язык, чтобы лучше общаться", - сказал игрок.

Напомним, футболист перешел в московский клуб этим летом из дортмундской "Боруссии" на правах аренды до концы текущего сезона. В контракте присутствует опция выкупа за 8 миллионов евро.

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