Шюррле высказался о переходе в "Спартак"

Новичок "Спартака" Андре Шюррле прокомментировал свой переход в московский клуб.

"Знаю о России довольно много, потому что российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе и Германии. Российские клубы выступают в Лиге Чемпионов, ваша сборная довольно успешна. Теперь мне хочется узнать вашу страну ещё лучше.

Стадион просто супер, к тому же на табло, когда я вышел на поле, запустили видеоролик с моими голами за сборную. Вообще меня очень тепло приняли. Уже не терпится выйти на поле в форме "Спартака" и показать себя.

Какой клуб в России считается главным противником "Спартака"? Наверное, "Зенит" или "Динамо". ЦСКА? Я им уже забивал. Было бы неплохо повторить", - сказал Шюррле.

Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего немца на год с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро.

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