Шюррле высказался о переходе в "Спартак"
Новичок "Спартака" Андре Шюррле прокомментировал свой переход в московский клуб.
"Знаю о России довольно много, потому что российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе и Германии. Российские клубы выступают в Лиге Чемпионов, ваша сборная довольно успешна. Теперь мне хочется узнать вашу страну ещё лучше.
Стадион просто супер, к тому же на табло, когда я вышел на поле, запустили видеоролик с моими голами за сборную. Вообще меня очень тепло приняли. Уже не терпится выйти на поле в форме "Спартака" и показать себя.
Какой клуб в России считается главным противником "Спартака"? Наверное, "Зенит" или "Динамо". ЦСКА? Я им уже забивал. Было бы неплохо повторить", - сказал Шюррле.
Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего немца на год с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро.
Не пропустите: Игроки "Спартака" трогательно встретили Шюррле. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Шюррле высказался о переходе в "Спартак"
-
1
Алвес выбрал необычный игровой номер в "Сан-Паулу"
-
Комличенко прокомментировал выступление "Млады Болеслав" в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться двумя форвардами "Ювентуса"
-
Два европейских топ-клуба поборются за Гинтера
-
Йордан Ларссон сфотографировался в футболке "Спартака"
-
Рибери продолжит карьеру в Азии
-
Тульский "Арсенал" установил антирекорд для российских клубов в еврокубках
-
Трансфер Фалькао в "Галатасарай" сорвался
-
1
"Ювентус" освободил Дибалу от тренировок, чтобы игрок завершил переговоры с "Манчестер Юнайтед"
-
Мак задумался об уходе из "Зенита"
-
1
Официально: Дани Алвес перешёл в "Сан-Паулу"
-
Главные новости дня: 1 августа
-
Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
-
Игрок "Боруссии" отказался переходить в "Динамо"
-
"Ювентус" договорился с Лукаку по условиям личного контракта
-
ПСЖ не выплатит Неймару 5 миллионов премии
-
"Манчестер Сити" назвал "Баварии" стоимость Сане
-
Малком прибыл в Санкт-Петербург
-
"Эспаньол", "Вулверхэмптон" и "Айнтрахт" вышли в следующий раунд Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0