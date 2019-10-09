Шюррле высмеял обстановку на дорогах в Москве

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Шюррле высмеял обстановку на дорогах в Москве

Хавбек "Спартака" Андре Шюррле в инстаграме выставил фотографию, в которой высмеивает поездку на автомобиле по Москве.

"Только в Москве четыре километра за два часа", - написал футболист в соцсети.

28-летний Шюррле перешел в "Спартак" этим летом из "Боруссии" на правах аренды. В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 7 матчах РПЛ.

Не пропустите: Стала известна причина отсутствия Шюррле в составе "Спартака" в последних двух матчах| http://soccernews.ru
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