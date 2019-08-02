Шюррле: "Я ноу говорю по-русски и ноу понимаю, ха-ха"

Немецкий полузащитник "Спартака" Андре Шюррле рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона в московском клубе. Об этом сообщает Sport24.

Я ответственен за свои игру и перед одноклубниками также ответственность. Хочу получать удовольствие от прибывания в "Спартаке".

Также футболист рассказал повлияла ли его русскоговорящая жена на его решение перейти в клуб РПЛ.

"Я ноу говорю по-русски и ноу понимаю, ха-ха. Моя жена да, говорит - ее родители из Казахстана. Она, безусловно повлияла на мое решение. Я обсуждал с ней это", - сказал Шюррле.

Ранее сообщалось, что футболист, скорее всего, примет участие в матче с "Динамо", который пройдет завтра, 3 августа.

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