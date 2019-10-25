Шюррле заявил, что "Спартак" учится у главного тренера Тедеско

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Шюррле заявил, что "Спартак" учится у главного тренера Тедеско

Игрок "Спартака" Андре Шюррле в инстаграме опубликовал сторис с главным тренером Доменико Тедеско.

На фотографии изображена команда, которая стоит возле наставника и слушает его объяснения. Снимок сделан на матче 13-го тура РПЛ с "Рубином" (0:0).

"Учимся и пытаемся сделать "Спартак" лучше", - подписал сторис Шюррле.

Отметим, что матч с "Рубином" был для Тедеско дебютным в роли главного тренера красно-белых.

"Спартак" после 13 туров РПЛ занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 15 баллов.

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