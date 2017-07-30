"Сибирь" и "Тамбов" крупно побеждают, "Зенит-2" терпит поражение. ФНЛ, 5-й тур

Завершились матчи пятого тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Лидер турнира "Волгарь" одержал очередную победу. Также стоит отметить победы "Крыльев Советов", "Сибири" и "Тамбова".

"Сибирь" - "Факел" - 4:0 (3:0)

Голы: Чеботару, 7 - 1:0, Дегтярев, 35 - 2:0, Житнев, 44 - 3:0, Житнев, 78 - 4:0

"Тюмень" - "Ротор" - 1:1 (1:1)

Голы: Столяренко, 23 (автогол) - 1:0, Султонов, 42 - 1:1

"Томь" - "Авангард" - 2:1 (1:1)

Голы: Войдель, 4 - 1:0, Шогенов, 42 - 1:1, Саная, 90 - 2:1

"Химки" - "Крылья Советов" - 0:2 (0:0)

Голы: Самодин, 57 - 0:1, Башкиров, 61 - 0:2

"Тамбов" - "Енисей" - 5:0 (1:0)

Голы: Скворцов, 45 - 1:0, Скворцов, 57 - 2:0, Кухарчук, 65 - 3:0, Кухарчук, 69 - 4:0, Гафар, 86 - 5:0

"Динамо" СПб - "Кубань" - 2:2 (0:0)

Голы: Кулишев, 62 - 1:0, Алейник, 70 - 1:1, Лобкарев, 81 - 1:2, Кулишев, 85 - 2:2

"Шинник" – "Луч-Энергия" - 1:1 (1:0)

Голы: Шайморданов, 20 - 1:0, Носов, 72 - 1:1

"Оренбург" – "Зенит-2" - 1:0 (1:0)

Гол: Дюриш, 28 - 1:0

"Волгарь" – "Олимпиец" - 2:1 (1:0)

Голы: Акбашев, 10 - 1:0, Машуков, 77 - 2:0, Карпухин, 83 - 2:1

Положение лидеров: Волгарь - 13, Балтика - 10 (4), Крылья Советов, Динамо СПб - 10, Химки, Енисей - 9...