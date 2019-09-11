Сибирский школьник конфликтует с администрацией школы из-за своей прически в стиле Златана
Ученик 4-го класса школы №4 города Сосновоборска Прохор Ильин конфликтует с администрацией учебного заведения.
Сообщается, что причина конфликта в прическе мальчика. Прохор занимается футболом, а его кумиром является Златан Ибрагимович, поэтому ребенок сделал прическу в стиле шведского игрока.
В администрации школы заявляют, что окрашивание волос в яркие цвета пришло с запада от представителей сексуальных меньшинств.
В школе родителей Прохора попросили перевести его на домашнее обучение, однако они против и собираются обратиться в прокуратуру.
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