Сибирский школьник конфликтует с администрацией школы из-за своей прически в стиле Златана

Теги златан ибрагимович

Сибирский школьник конфликтует с администрацией школы из-за своей прически в стиле Златана

Ученик 4-го класса школы №4 города Сосновоборска Прохор Ильин конфликтует с администрацией учебного заведения.

Сообщается, что причина конфликта в прическе мальчика. Прохор занимается футболом, а его кумиром является Златан Ибрагимович, поэтому ребенок сделал прическу в стиле шведского игрока.

В администрации школы заявляют, что окрашивание волос в яркие цвета пришло с запада от представителей сексуальных меньшинств.

В школе родителей Прохора попросили перевести его на домашнее обучение, однако они против и собираются обратиться в прокуратуру.

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