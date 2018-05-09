Защитник "Монако" и сборной Франции Джибриль Сидибе восстановился после травмы колена.

25-летний правый фулбек вернулся в строй раньше, чем ожидалось, и уже приступил к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Сидибе вопреки опасениям сможет сыграть на ЧМ-2018.

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