Сидибе восстановился после травмы колена

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Сидибе восстановился после травмы колена

Защитник "Монако" и сборной Франции Джибриль Сидибе восстановился после травмы колена.

25-летний правый фулбек вернулся в строй раньше, чем ожидалось, и уже приступил к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Сидибе вопреки опасениям сможет сыграть на ЧМ-2018. 

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