"Сидней" - "Арсенал" - 0:2 (обзор)
Сегодня в своем стартовом предсезонном матче лондонский "Арсенал" обыграл австралийский "Сидней" со счетом 2:0. Смотрите видеообзор этого поединка.
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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