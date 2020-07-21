Сидней Гову сравнил Анри и Бензема
Бывший игрок сборной Франции Сидней Гову порассуждал о том, кто из его соотечественников лучше - Карим Бензема или Тьерри Анри.
"Всегда считал Бензема одним из лучших нападающих Европы. Карим не просто бомбардир, а разносторонний атакующий игрок. Он может делать всё - забивать, проходить оборону, передвигаться. У него редкое сочетание качеств для этой позиции. Он не одержим голами, за что его также достаточно критиковали.
Думаю, Бензема во многом соответствует уровню Анри, который был не только быстрым футболистом, но и прекрасно владел мячом. Впрочем, Карим более разносторонний игрок. Скажу так - если ты любишь футбол, не любить Бензема невозможно", - приводит слова Гову L’Equipe.
Бензема в течение карьеры выступал за "Лион" и "Реал", Анри - за "Монако", "Ювентус", "Арсенал", "Барселону" и "Нью-Йорк Ред Булл".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14