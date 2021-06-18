Сидорчук прокомментировал мем с Ярмоленко и Coca-Cola

Фото: скриншот УЕФА/Автор неизвестен

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал мем с Андреем Ярмоленко, который на пресс-конференции в шутку попросил компании Heineken и Coca-Cola связаться с ним.

– Не в курсе, у Ярмоленко уже было пополнение карточки после пресс-конференции?

– Не знаю. Я еще его утром не видел.

Думаю, сейчас зайду, а он в ванне обливается Heineken или еще чем-то, Coca-Cola пьет, – сказал Сидорчук ютуб-каналу УАФ.

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