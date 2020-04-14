Сидуэлл: "Выдающиеся игроки "Челси" плакали на полу, узнав об уходе Моуринью"

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Сидуэлл: "Выдающиеся игроки "Челси" плакали на полу, узнав об уходе Моуринью"

Экс-игрок "Челси" Стив Сидуэлл рассказал, как сложно футболисты восприняли уход главного тренера Жозе Моуринью.

Специалист покинул лондонский клуб в 2007 году. В СМИ писали, что португалец вынужден был уйти из команды из-за сложных взаимоотношений с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

"Никогда не чувствовал никакого напряжения в команде. И подумать не мог, что у него проблемы были. В прессе писали что-то, но все это лопнуло как мыльный пузырь.

В день, когда он покинул клуб, я ехал с женой в аэропорт, сообщили по радио. Я подумал: "Дерьмо, он ушел, что теперь будет?" Затем нас пригласили на собрание. Было неловко, когда Жозе пришел попрощаться. Мне казалось, что кто-то умер.

А такие сильные игрока, как  Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард и Джон Терри плакали на полу, кто-то едва сдерживал слезы. Я тоже очень расстроился, было странно", - цитирует экс-игрока The Athletic.

Под руководством Моуринью "Челси" трижды становился чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2014/15), выигрывал Кубок Англии (2006/07), Суперкубок Англии (2005) и трижды Кубок Футбольной лиги.

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