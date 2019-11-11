"Сиэттл Саундерс" стал чемпионом МЛС

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"Сиэттл Саундерс" стал чемпионом МЛС

Минувшей ночью состоялся финальный матч плей-офф МЛС.

За трофей боролись "Сиэттл Саундерс" и "Торонто". В итоге американская команда уверенно разобралась с соперником из Канады и стала победителем турнира.

"Сиэттл Саундерс" – "Торонто" - 3:1

Голы: Лердам, 57 - 1:0, Родригес, 76 - 2:0, Руидиас, 90 - 3:0, Алтидор, 90 - 3:1.

"Сиэттл Саундерс": Фрай, Ким Ки Хи, Торрес, Лердам, Джонс, Лодейро, Свенссон, Ролдан, Смит (Родригес, 61), Руидиас (Арреага, 90), Моррис (Делем, 85).

"Торонто": Уэстберг, Ауро, Морроу, Мавинга, Гонсалес, Дельгадо, Осорио (Ларайя, 77), Посуэло, Брэдли, Бенезе (Алтидор, 68), Эндо (Делеон, 62).

Стоит отметить, что "Сиэттл Саундерс" во второй раз в истории стал обладателем Кубка МЛС.

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