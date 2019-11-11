"Сиэттл Саундерс" стал чемпионом МЛС
Минувшей ночью состоялся финальный матч плей-офф МЛС.
За трофей боролись "Сиэттл Саундерс" и "Торонто". В итоге американская команда уверенно разобралась с соперником из Канады и стала победителем турнира.
"Сиэттл Саундерс" – "Торонто" - 3:1
Голы: Лердам, 57 - 1:0, Родригес, 76 - 2:0, Руидиас, 90 - 3:0, Алтидор, 90 - 3:1.
"Сиэттл Саундерс": Фрай, Ким Ки Хи, Торрес, Лердам, Джонс, Лодейро, Свенссон, Ролдан, Смит (Родригес, 61), Руидиас (Арреага, 90), Моррис (Делем, 85).
"Торонто": Уэстберг, Ауро, Морроу, Мавинга, Гонсалес, Дельгадо, Осорио (Ларайя, 77), Посуэло, Брэдли, Бенезе (Алтидор, 68), Эндо (Делеон, 62).
Стоит отметить, что "Сиэттл Саундерс" во второй раз в истории стал обладателем Кубка МЛС.
Не пропустите: ТОП-5 памятных (и не очень) матчей с самым большим количеством удалений. Цифры вас удивят! | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Аршавин: "Думал, что Жирков десять раз умер"
-
Гвардиола установил личный антирекорд
-
КДК РФС рассмотрит "наезд" Гончаренко на арбитра в перерыве матча "Сочи" - ЦСКА
-
Венгер: "Я никогда не был кандидатом на пост главного тренера "Баварии"
-
Сёмин прокомментировал травму Крыховяка
-
Холанд оформил пятый хет-трик в сезоне
-
Сборная России прилетела в Сочи
-
Сарри назвал диагноз Роналду
-
"Сиэттл Саундерс" стал чемпионом МЛС
-
Главные новости дня: 10 ноября
-
"Марсель" в меньшинстве удержал победу над "Лионом"
-
"Севилья" добыла волевую победу над "Бетисом"
-
1
Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом"
-
Фанаты "Марселя" напали на клубный автобус "Лиона"
-
1
Моуринью о чемпионской гонке АПЛ: "На мой взгляд, все уже определено"
-
1
Гвардиола ответил на вопрос о шансах "Манчестер Сити" на чемпионство
-
В "Локомотиве" сделали заявление по травме Крыховяка
-
1
Гвардиола: "Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами"
-
Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити"
-
1
Гвардиола остался недоволен судейством в матче с "Ливерпулем"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34