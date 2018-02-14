Сиганда: "Скорее всего, "Спартак" будет доминировать на поле в матче с "Атлетиком"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда рассуждает о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы со "Спартаком".

"Завтрашняя встреча предоставляет нам возможность исправить тот негатив, который вокруг нас сложился. Я вижу, что ребята в команде сильно воодушевлены и максимально настроены на встречу со "Спартаком". Матч для клуба будет очень важным.

Как планируем играть при такой погоде? Это новый опыт для нашей команды, мы постараемся адаптироваться. Но не забывайте, что погода будет одинакова для всех. Возможно, мы применим специальные согревающие крема. Сложно играть не только в холоде, но и в жару. Конечно, условия нельзя назвать идеальными. Но "Спартак" последнее время тоже тренировался в теплом климате.

Мы испытываем больше уважение к чемпионам России. Понимаю, что клуб может себе позволить хороших игроков. Отмечу Фернандо, который отлично держит мяч и хорошо видит игру. Скорее всего, красно-белые будут доминировать на поле. Мы посмотрели матч с "Севильей" и сделали определенные выводы", - приводят слова Сиганды российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве 15 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени.

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