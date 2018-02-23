Сиганда: "Спартак" заставил беспокоиться за итоговый результат"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда дал комментарии после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака".

"В первом тайме "Спартак" захватил центр поля, и нам было сложно играть в защите. Соперник провёл первую половину игры лучше нас. Но во втором тайме мы контролировали ход матча и чувствовали себя комфортно. Однако после второго гола "Спартака" возник хаос, мы стали бояться. Они заставили беспокоиться за итоговый результат" - сказал Сиганда.

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