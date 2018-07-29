Сигурдарсон назвал цели "Ростова" на сезон

Теги ростовбьорн сигурдарсон

Сигурдарсон назвал цели "Ростова" на сезонФорвард "Ростова" Бьорн Сигурдарсон назвал цели своей команды на стартовавший сезон.

"Конечно, у нас есть амбиции и мы хотим попасть по итогам сезона в Лигу Европы. Наша задача - быть как можно выше в турнирной таблице", - приводит слова 27-летнего нападающего "желто-синих" donnews.ru.

Напомним, Карпин поставил задачу "Ростову" выиграть чемпионат. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 Динамо Москва 1 1
8 ЦСКА Москва 0 0
9 Крылья Советов 0 0
10 Локомотив Москва 0 0
11 Уфа 0 0
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов