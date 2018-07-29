Сигурдарсон назвал цели "Ростова" на сезон

Форвард "Ростова" Бьорн Сигурдарсон назвал цели своей команды на стартовавший сезон.

"Конечно, у нас есть амбиции и мы хотим попасть по итогам сезона в Лигу Европы. Наша задача - быть как можно выше в турнирной таблице", - приводит слова 27-летнего нападающего "желто-синих" donnews.ru.

Напомним, Карпин поставил задачу "Ростову" выиграть чемпионат. | soccernews.ru