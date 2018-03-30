Сигурдарсон признан лучшим игроком "Ростова" в марте

Лучшим игроком "Ростова" по итогам марта стал исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В пятерку также вошли Алексей Ионов, Сергей Паршивлюк, Александр Гацкан и Сверрир Ингасон.

В марте 27-летний Сигурдарсон провел за "Ростов" 3 матча и отдал 2 результативные передачи.

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