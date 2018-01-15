Сигурдарсон: "В Исландии много шутят про "Ростов"
Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон расхвалил атмосферу, которая царит в российском клубе.
Напомним, что футболист ранее выступал за "Мольде". В "Ростов" он перебрался этой зимой.
"Присоединился к команде два дня назад, но уже как дома. Мне нравится семейная атмосфера здесь, то, как меня встретили парни и тренерский штаб. Я сделал правильный выбор. Знаю о задачах и целях, которые стоят перед командой.
Я принял участие только в нескольких тренировках, но видно, что ребята показывают все, на что способны, каждый выкладывается по полной. Когда я думал о контракте, я конечно же говорил с Ингасоном. Он рассказывал много хорошего, хвалил болельщиков и руководство. Рассказывал об атмосфере в команде. Он говорит, что счастлив. Уверен, что у меня тоже все будет хорошо.
В Исландии много шутят про "Ростов". Было бы здорово перевести сюда всю сборную Исландии. Видел новый стадион, который построили к чемпионату мира. Он выглядит замечательно. Спасибо тем, кто построил эту красоту.
Я знаю Карпина - он был отличным игроком. Уверен, что и тренер он хороший. Он понимает футбол, ведь сам достиг в нем успехов", - сказал он.
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