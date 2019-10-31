Сигурдсон и Ларссон в старте на матч "Спартака" и "Ростова"

1 Теги спартак москваростов

Сигурдсон и Ларссон в старте на матч "Спартака" и "Ростова"

Тренерские штабы "Спартака" и "Ростова" огласили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З.Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

"Ростов": Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.

Игра состоится сегодня, 31 октября, на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи - в 19:30 (мск).

А еще: "Спартак" посоветовал фанатам принять меры, чтобы не замерзнуть на стадионе во время матча с "Ростовом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Валера - сливальщик.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Руководство чемпионата Англии может запретить игру головой юным футболистам

Руководство чемпионата Англии может запретить игру головой юным футболистам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов