Сигурдссон близок к переходу в итальянский клуб

Теги цска москваарнор сигурдссонвенециятрансферы

Сигурдссон близок к переходу в итальянский клуб

Фото: инстаграм Арнора Сигурдссона/Автор неизвестен

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон в ближайшее время может перейти в "Венецию" на правах аренды, сообщает trivenetogoal.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились. Для завершения сделки хавбеку осталось пройти медицинское обследование.

Сигурдссон перешел в ЦСКА летом 2018 года из "Норрчепинга". Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В прошлом сезоне 22-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Зенит" сделал предложение ЦСКА по Влашичу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче (видео)

Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов