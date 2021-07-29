Сигурдссон близок к переходу в итальянский клуб

Фото: инстаграм Арнора Сигурдссона/Автор неизвестен

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон в ближайшее время может перейти в "Венецию" на правах аренды, сообщает trivenetogoal.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились. Для завершения сделки хавбеку осталось пройти медицинское обследование.

Сигурдссон перешел в ЦСКА летом 2018 года из "Норрчепинга". Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В прошлом сезоне 22-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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