Сигурдссон: "ЦСКА приехал в Рим за победой, но рассыпался после пропущенного мяча"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал поражение от "Ромы" (0:3) в матче Лиги Чемпионов.

По словам хавбека, команда приехала в Рим за победой, но рассыпалась после первого пропущенного мяча.

"Мы приехали сюда за тремя очками, хорошо вошли в игру и создали на старте ряд моментов, но затем соперник забил, и игра изменилась. Мы рассыпались. В матче против "Реала" мы показали, что сильны и можем обыграть любого, так почему было не побороться за три очка здесь? Но сегодня нам это не удалось.

Нам пригодится уверенность в своих силах. Мы исправим то, что требует исправления, и используем тот позитив, что был сегодня. Надо биться до последнего, сфокусировать внимание на ответной встрече, а там посмотрим.

Наши болельщики – невероятны. Так было и сегодня. Они помогают нам, в том числе в сложные минуты, так что мы им предельно признательны", - сказал он. | soccernews.ru