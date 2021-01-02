Сигурдссон допустил уход из ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон не исключил, что он в скором времени сменит команду.

"В последнее время меня не особо устраивает положение в ЦСКА. Нужно определиться, что будет лучше для моей карьеры – остаться в ЦСКА или перейти в другой клуб", - цитирует исландца DV.

В текущем сезоне Сигурдссон сыграл за ЦСКА 19 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Контракт хавбека с армейцами рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 5,5 миллиона евро.

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