Сигурдссон: "Изучили игру сборной Украины"

Полузащитник сборной Исландии Гульфи Сигурдссон поделился эмоциями после победы в игре с Украиной (2:0) в отборе ЧМ-2018.

Напомним, что хавбек "Эвертона" стал автором дубля.

"После неудачного результата с Финляндией нам было нужно добиться победы. В такой игре много моментов не бывает, но нам удалось забить два мяча во втором тайме. Мы рады трем очкам.

Мы изучали сборную Украины и ее игроков. Смотрели матч против Турции. Во втором тайме у украинцев были моменты, но мы хорошо оборонялись.

Это очень тяжелая группа. Все команды борются за выход на чемпионат мира. Мы можем финишировать как на первом месте, так и на четвертом. Все решится в последних матчах", - сказал Сигурдссон. | http://soccernews.ru