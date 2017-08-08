Сигурдссон может не перейти в "Эвертон"

Теги суонси ситиэвертонгильфи сигурдссон

Сигурдссон может не перейти в "Эвертон"

Переход исландского полузащитника "Суонси" Гильфи Сигурдссона в "Эвертон" может сорваться, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, ливерпульский клуб договорился о покупке игрока за 55 миллионов евро, но затем решил попытаться снизить цену. "Лебеди" не собираются делать "ирискам" скидку, поэтому трансфер может не состояться.

Напомним, что "Эвертон" вел переговоры о покупке 27-летнего исландца более месяца.

Не пропустите: "Ливерпуль" не собирается продавать Коутиньо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Челси 0 0
6 Кристал Пэлас 0 0
7 Эвертон 0 0
8 Хаддерсфилд Таун 0 0
9 Лестер Сити 0 0
10 Ливерпуль 0 0
11 Манчестер Сити 0 0
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Ньюкасл Юнайтед 0 0
14 Саутгемптон 0 0
15 Сток Сити 0 0
16 Суонси Сити 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Бромвич Альбион 0 0
20 Вест Хэм Юнайтед 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов