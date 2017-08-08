Сигурдссон может не перейти в "Эвертон"

Переход исландского полузащитника "Суонси" Гильфи Сигурдссона в "Эвертон" может сорваться, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, ливерпульский клуб договорился о покупке игрока за 55 миллионов евро, но затем решил попытаться снизить цену. "Лебеди" не собираются делать "ирискам" скидку, поэтому трансфер может не состояться.

Напомним, что "Эвертон" вел переговоры о покупке 27-летнего исландца более месяца.

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