Сигурдссон может покинуть ЦСКА

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Сигурдссон может покинуть ЦСКА

Фото: инстаграм Арнора Сигурдссона/Автор неизвестен

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, "армейцы" готовы продать игрока, если получат хорошее предложение. Впрочем, на данный момент у исландца есть варианты только с арендами.

Сигурдссон перешел в ЦСКА летом 2018 года из "Норрчепинга". Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В прошлом сезоне 22-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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