Сигурдссон: "Очень рад подписать контракт с "Ростовом"

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон прокомментировал свой переход в "Ростов".

"Очень рад подписать контракт с "Ростовом". Знаю, что клуб был очень настойчивым и долгое время общался по поводу моего перехода. Не хотел спешить. Хотел принять правильное решение, и, думаю, я его принял. Мой переход в "Ростов" - это здорово для всех нас.

Чемпионат России – сильная лига, в которой собраны игроки высокого уровня. Здесь нет легких игр, играют в силовой манере. Класс футболистов довольно высокий. Это лига хорошего уровня.

Для меня переезд в Ростов - правильное решение прежде всего в плане футбола. Конечно, приятно, что моя сборная будет играть матч ЧМ-2018 против Хорватии в Ростове-на-Дону. Уже любовался местным новым стадионом. Скоро увижу его вживую и смогу на нем сыграть", – сказал Сигурдссон в интервью клубному каналу "Ростова" в Youtube.

Напомним, что 31-летний Сигурдссон перешел в "Ростов" из "Фулхэма".

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