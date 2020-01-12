Сигурдссон перешел в "Коппенгаген"

Экс-игрок "Ростова" Рагнар Сигурдссон перешел в "Копенгаген", об этом сообщает пресс-служба датской команды.

Соглашение 33-летнего игрока с клубом рассчитано на полгода.

Ragnar Sigurdsson returns to F.C Copenhagen and has signed a deal until the summer of 2020 #fcklive https://t.co/ODxgHUgnij — F.C. København (@FCKobenhavn) 12 января 2020 г.

Сигурдссон выступал в "Ростове" с 2018 года. В этом сезоне он участвовал в 13 матчах, не отметившись результативными действиями.

Ранее футболист играл уже в датском клубе с 2011 по 2014 год.

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