Сигурдссон перешел в "Коппенгаген"

Экс-игрок "Ростова" Рагнар Сигурдссон перешел в "Копенгаген", об этом сообщает пресс-служба датской команды.

Соглашение 33-летнего игрока с клубом рассчитано на полгода.

Ragnar Sigurdsson returns to F.C Copenhagen and has signed a deal until the summer of 2020 #fcklive https://t.co/ODxgHUgnij