Сигурдссон поделился эмоциями от победы над "Краснодаром"
Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон в инстаграме рассказал, что думает о победном матче с "Краснодаром" в 10-м туре РПЛ. Футболист долгое время восстанавливался после травмы.
"Это невероятные чувства - вновь вернуться на поле! Важные 3 очка", - написал Сигурдссон.
В прошлом сезоне 20-летний игрок участвовал лишь в 6 матчах РПЛ, отметившись 1 голом.
ЦСКА занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 балла. У лидирующего "Зенита" 23 очка.
А еще: Защитник ЦСКА Карпов стал автором уникального достижения в РПЛ| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" намерена завершить реконструкцию "Камп Ноу" к 2024 году
-
Цорн лайкнул комментарий фаната, высмеявшего Кононова
-
Вадим Абрамов стал главным тренером сборной Узбекистана
-
Бернарду Силва может быть наказан за твит про Менди, который сочли расистским
-
Моуринью заявил, что "Челси" далек от борьбы за титул
Лента новостей
-
Моуринью отреагировал на слухи о своем возвращении в "Реал"
-
Эвра пообещал купить Дибалу в "МЮ", если его возьмут в руководство клуба
-
Анчелотти назвал причину срыва трансфера Хамеса в "Наполи"
-
Глушаков отреагировал на лайк Цорном комментария, в котором фанат высмеял Кононова
-
РФС временно сняла с "Тамбова" запрет на регистрацию новых игроков
-
Алана Мамаева в инстаграме анонсировала интервью с супругом
-
Григорян: "С Мекладзе мы попали в "яблочко"
-
Сигурдссон поделился эмоциями от победы над "Краснодаром"
-
"Фортуна" из Дюссельдорфа выкупила у "Сампдории" нападающего Давида Ковнацки
-
Клопп сказал, что позволяет своим игрокам самим определять, как именно пробивать штрафные
-
"Барселона" намерена завершить реконструкцию "Камп Ноу" к 2024 году
-
Семин надеется на возвращение Алексея Миранчук к матчу с "Зенитом"
-
Цорн лайкнул комментарий фаната, высмеявшего Кононова
-
Месси отправился с женой и детьми на церемонию вручения премии The Best
-
Роналду из-за травмы может пропустить матч 5-го тура Серии А
-
Суд завтра рассмотрит ходатайство об УДО Потасовицкого
-
Вадим Абрамов стал главным тренером сборной Узбекистана
-
Сутормин рассказал, как его свадьба совпала с попаданием в расширенный список сборной России
-
Скончался коммерческий директор "Урала" Евгений Яковлев
-
Тер Штеген прокомментировал результаты "Барселоны" на старте сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4