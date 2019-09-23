Сигурдссон поделился эмоциями от победы над "Краснодаром"

Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон в инстаграме рассказал, что думает о победном матче с "Краснодаром" в 10-м туре РПЛ. Футболист долгое время восстанавливался после травмы.

"Это невероятные чувства - вновь вернуться на поле! Важные 3 очка", - написал Сигурдссон.

В прошлом сезоне 20-летний игрок участвовал лишь в 6 матчах РПЛ, отметившись 1 голом.

ЦСКА занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 балла. У лидирующего "Зенита" 23 очка.

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