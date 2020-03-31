Сигурдссон покинул расположение ЦСКА и вернулся в Исландию

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон на частном самолете вылетел в Исландию.

"Отправляемся домой", - написал футболист в сториз своего Instagam, опубликовав видео из самолета.

Исландец покинул Москву, чтобы провести период самоизоляции на родине.

Напомним, что в данный момент игроки ЦСКА и других российских клубов находятся карантине из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

В нынешнем сезоне 20-летний Сигурдссон провел за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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