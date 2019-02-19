Сигурдссон помог ЦСКА обыграть испанский клуб

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Сигурдссон помог ЦСКА обыграть испанский клуб

ЦСКА переиграл "Картахен" в товарищеском матче.

В составе московского клуба дважды отметился Арнор Сигурдссон и Ильзат Ахметов. У "Картахены" забил Хесус Каррильо.

"Картахена" - ЦСКА - 1:3 (0:2).

Голы: Сигурдссон, 19 - 0:1, Сигурдссон, 37 - 0:2, Каррильо, 55 - 1:2, Ахметов, 90+2 - 1:3. 

"Картахена": Фернандес, Платас, Альваро, Орфила, Мауро, Паим, Руй Морейра, Витоло, Каррильо, Мартин, Крус.

ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес (Тикнизян, 67), Набабкин (Ефремов, 46), Бекао (Чернов, 67), Магнуссон, Влашич, Обляков (Бийол, 54), Ахметов, Дзагоев (Бистрович, 17), Сигурдссон, Чалов (Нисимура, 68).

В этой встрече Алан Дзагоев был травмирован на 16-й минуте и заменен. 

Ближайший матч московской команды состоится 3 марта с тульским "Арсеналом".

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Комментарии

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