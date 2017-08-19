Сигурдссон прокомментировал стоимость своего трансфера

Хавбек Гульфи Сигурдссон поделился мнением о стоимости своего перехода в "Эвертон".

"Не я решаю, сколько клубы платят за меня. Я сам оказываю на себя давление, чтобы лучше играть, создавать моменты или забивать голы. Думаю, это все, что мне нужно, это единственное, на чем я сконцентрирован" - приводит слова Сигурдссона ITV.

Напомним, что за трансфер Сигурдссона "Эвертон" заплатил 49,4 миллиона евро.

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