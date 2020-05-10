Сигурдссон рассказал, чем ему нравится Ростов

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Сигурдссон рассказал, чем ему нравится Ростов

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон рассказал, какого ему живется в Ростове. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

"Ростов мне нравится по многим причинам. Моя девушка очень любит этот город. Здесь отличная погода, люди приветливее. Тут много хороших заведений. Даже в Краснодаре и Казани я не смог столько найти, а в Ростове сходу могу назвать штук десять.

Вообще я бы включил Ростов в тройку самых любимых городов, в которых когда-либо был. Могу точно сказать, что я снова туда приеду", - сказал игрок.

Напомним, футболист перешел в "Ростов" в 2018 году из "Рубина", где выступал на правах аренды. Летом этого года "Ростов" расторг контракт с исландцем.

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