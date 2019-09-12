Сигурдссон рассказал о главной цели в жизни

Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о своей главной цели в жизни. Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.

"Хочу завоевать как можно больше трофеев как футболист и быть хорошим человеком.

Подписание контракта с ЦСКА было для меня сюрпризом. Очень приятно было увидеть всех игроков клуба, когда я прилетел", - сказал футболист.

Футболист перешел в ЦСКА из "Норрчепинга" летом 2018 года за 4 млн евро. В минувшем сезоне 20-летний футболист забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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