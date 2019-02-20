Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о состоянии команды перед возобновлением сезона.

"У нас была отличная игра с "Картахеном". Очень важно - забивать. Победа - это всегда хорошо, и мы довольны. Мне было важно забить, это добавляет мне уверенности. Думаю, сейчас мы в хорошей форме и готовы к началу нового сезона. Мы все очень ждем этого", - сказал игрок.

В нынешнем сезоне ирландец участвовал в 15 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами. ЦСКА в текущем сезоне занимает 3 место, набрав в 30 очков.

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