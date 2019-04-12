Сигурдссон: "С каждым днем я люблю Москву все больше"
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, как он относится к Москве. Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.
"Мне очень хорошо в Москве. Я привыкаю к этому стилю жизни, он мне подходит. Хорошо, когда есть, куда пойти. Мне очень нравится масштаб города. Но пробки - да, иногда они ужасны, однако это разумная плата за жизнь в мегаполисе. С каждым днем я люблю Москву все больше.
В нынешнем сезоне Сигурдссон участвовал в 20 матчах за ЦСКА, отметившись 5 голами и 2 ассистами.
Не пропустите: Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Рубин
|23
|30
|9
|Ахмат
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|22
|26
|13
|Динамо Москва
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12