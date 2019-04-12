Сигурдссон: "С каждым днем я люблю Москву все больше"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, как он относится к Москве. Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.

"Мне очень хорошо в Москве. Я привыкаю к этому стилю жизни, он мне подходит. Хорошо, когда есть, куда пойти. Мне очень нравится масштаб города. Но пробки - да, иногда они ужасны, однако это разумная плата за жизнь в мегаполисе. С каждым днем я люблю Москву все больше.

В нынешнем сезоне Сигурдссон участвовал в 20 матчах за ЦСКА, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

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