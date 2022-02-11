Сигурдссон сравнил пристрастие людей к алкоголю в России и Европе

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Бывший защитник "Краснодара", "Рубина" и "Ростова" Рагнар Сигурдссон считает, что в Европе проблема с употреблением алкоголя гораздо острее, чем в России.

- Многие игроки рассказывали об устоявшихся за рубежом стереотипах про русских - все эти гуляющие по улицам медведи и распивающие неподалеку водку люди.

- Я тоже слышал об этом до переезда, но, к сожалению, ничего такого не увидел, ха-ха. Вообще в Европе реально думают, что русские всё время бухают водку и занимаются чем-то экзотическим. Но если честно, в Европе пьют больше и крепче, чем в России.

- Как тебе самому русская водка?

- Даже не пробовал, я больше люблю пиво. А из русской еды обожаю борщ. В первый раз мне было страшно это есть - что-то красное с кучей всего внутри, ха-ха. В Исландии не так много классных супов, как в России. Но супруга часто мне готовит вкусные супы, чтобы не так сильно скучал.

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