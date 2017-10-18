Сигурдссон сравнил РФПЛ и Чемпионшип
Защитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон, права на которого принадлежат "Фулхэму", сравнил российскую Премьер-лигу и английский Чемпионшип.
"В Чемпионшипе примерно 20 команд играют только на дальних навесах. Получил мяч - скинь высокому нападающему. В России же многие команды стараются играть в комбинационный футбол, но если говорить об уровне, то Чемпионшип не сильно отличается от Премьер-лиги" - сказал Сигурдссон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|12
|26
|2
|Кардифф Сити
|12
|24
|3
|Шеффилд Юнайтед
|12
|24
|4
|Бристол Сити
|12
|21
|5
|Престон Норт Энд
|12
|21
|6
|Лидс Юнайтед
|12
|20
|7
|Астон Вилла
|12
|19
|8
|Норвич Сити
|12
|19
|9
|Фулхэм
|12
|18
|10
|Ипсвич Таун
|11
|18
|11
|Мидлсбро
|12
|17
|12
|Шеффилд Уэнсдэй
|12
|16
|13
|Дерби Каунти
|11
|16
|14
|Ноттингем Форест
|12
|15
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|12
|14
|16
|Халл Сити
|12
|13
|17
|Миллуол
|12
|13
|18
|Брентфорд
|12
|12
|19
|Барнсли
|11
|12
|20
|Рединг
|11
|12
|21
|Бирмингем Сити
|12
|11
|22
|Бертон Альбион
|12
|10
|23
|Сандерленд
|12
|8
|24
|Болтон Уондерерс
|12
|5