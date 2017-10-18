Сигурдссон сравнил РФПЛ и Чемпионшип

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Сигурдссон сравнил РФПЛ и Чемпионшип

Защитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон, права на которого принадлежат "Фулхэму", сравнил российскую Премьер-лигу и английский Чемпионшип.

"В Чемпионшипе примерно 20 команд играют только на дальних навесах. Получил мяч - скинь высокому нападающему. В России же многие команды стараются играть в комбинационный футбол, но если говорить об уровне, то Чемпионшип не сильно отличается от Премьер-лиги" - сказал Сигурдссон.

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