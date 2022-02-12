Сигурдссон сравнил Роналду и Месси

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Бывший защитник "Краснодара", "Рубина" и "Ростова" Рагнар Сигурдссон высказался об игре игре против Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Когда мы играли с Аргентиной на ЧМ-2018, то защищались всей командой и я мало боролся с Лео. Они слишком разные, чтобы сравнивать, но в игре один на один Месси опаснее Роналду, потому что лучше, как дриблёр.

Но при игре в штрафной и на втором этаже Криштиану не остановить. Он прыгает рано и может надолго зависнуть в воздухе. Конечно, это два лучших игрока последних 15 лет", - считает Сигурдссон.

Напомним, что 37-летний Роналду сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед", а 34-летний Месси является игроком ПСЖ.

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