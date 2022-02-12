Сигурдссон сравнил Роналду и Месси
Фото твиттер РПЛ
Бывший защитник "Краснодара", "Рубина" и "Ростова" Рагнар Сигурдссон высказался об игре игре против Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
"Когда мы играли с Аргентиной на ЧМ-2018, то защищались всей командой и я мало боролся с Лео. Они слишком разные, чтобы сравнивать, но в игре один на один Месси опаснее Роналду, потому что лучше, как дриблёр.
Но при игре в штрафной и на втором этаже Криштиану не остановить. Он прыгает рано и может надолго зависнуть в воздухе. Конечно, это два лучших игрока последних 15 лет", - считает Сигурдссон.
Напомним, что 37-летний Роналду сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед", а 34-летний Месси является игроком ПСЖ.
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|Команда
|М
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|3
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18