Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим футболистом 22-го тура РПЛ.

За 19-летнего игрока проголосовало большее количество пользователей.

По данным пресс-службы РПЛ, Сигурдссон набрал 21 431 голос (55,42%). За первое место боролись защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий (12 124, 31,35%) и вратарь "Анжи" Юрий Дюпина (1 568, 4,05%).

Напомним, в матче 22-го тура со "Спартаком" футболист отметился дублем.

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