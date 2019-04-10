Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ

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Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим футболистом 22-го тура РПЛ. 

За 19-летнего игрока проголосовало большее количество пользователей. 

По данным пресс-службы РПЛ, Сигурдссон набрал 21 431 голос (55,42%). За первое место боролись защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий (12 124, 31,35%) и вратарь "Анжи" Юрий Дюпина (1 568, 4,05%).

Напомним, в матче 22-го тура со "Спартаком" футболист отметился дублем. 

Не пропустите: Дубль Сигурдссона помог ЦСКА обыграть "Спартак"

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