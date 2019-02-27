Сигурдссон стал самым результативным исландцем в истории чемпионата Англии

Исландский игрок "Эвертона" Гилфи Тор Сигурдссон забил первый гол в матче 28-го тура АПЛ против "Кардиффа" (счёт 1:0, идёт второй тайм).

Этот гол стал для исландского игрока 56-м забитым мячом в карьере. Благодаря этому голу он стал самым результативным исландцем в истории чемпионата Англии.

Сигурдссон стал игроком "Эвертона" летом 2017 года из "Суонси Сити" за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, отметившись 9 голами и 3 ассистами.

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