Сигурдссон стал самым результативным исландцем в истории чемпионата Англии

Теги гильфи сигурдссонэвертон

Сигурдссон стал самым результативным исландцем в истории чемпионата АнглииИсландский игрок "Эвертона" Гилфи Тор Сигурдссон забил первый гол в матче 28-го тура АПЛ против "Кардиффа" (счёт 1:0, идёт второй тайм).

Этот гол стал для исландского игрока 56-м забитым мячом в карьере. Благодаря этому голу он стал самым результативным исландцем в истории чемпионата Англии.

Сигурдссон стал игроком "Эвертона" летом 2017 года из "Суонси Сити" за 50 миллионов евро. 

В текущем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, отметившись 9 голами и 3 ассистами. 

Не пропустите: Четыре топ-клуба интересуются нападающим "Эвертона"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В чемпионате Хорватии введут систему видеопомощи арбитрам

В чемпионате Хорватии введут систему видеопомощи арбитрам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 40
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 27 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
14 Бернли Бернли 27 30
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 27 11
Полная таблица

топ-5 тегов