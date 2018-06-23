Сигурдссон высказался о нереализованном пенальти в матче с Нигерией

Полузащитник сборной Исландии Гульфи Сигурдссон высказался о нереализованном пенальти в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии.

"Я очень расстроен. Пенальти, который я не реализовал, нельзя оправдать ни погодой, ни ярким солнцем, ни усталостью. Это просто произошло" - сказал Сигурдссон.

Напомним, что хавбек "Эвертона" пробил выше ворот с 11-метровой отметки, когда его команда проигрывала нигерийцам со счётом 0:2.

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