Сигурдссон ярко высказался о зарплатах российских футболистов
Фото твиттер "Фулхэма"
Известный исландский защитник Рагнар Сигурдссон поделился мыслями о зарплатах в РПЛ.
"Знаешь, если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то возможно никогда бы не уехал оттуда. Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег сходу. Поэтому они остаются, но и в РПЛ очень высокий уровень. Они играют дома, близко к семье, получают хорошие деньги - я могу понять, почему они не жаждут уезжать", - сказал Сигурдссон.
Напомним, что, играя в России, футболист защищал цвета "Краснодара", "Рубина" и "Ростова".
Не пропустите: Сигурдссон сравнил пристрастие людей к алкоголю в России и Европе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" теряет Ловрена перед противостоянием с "Бетисом" в Лиге Европы
-
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Брондбю" в товарищеском матче
-
"Спартак" едва не проиграл "Пюнику" в товарищеском матче
-
"Барселона" ищет дублёра для тер Штегена, в шорт-листе - пять вратарей
-
Зума исключили из сборной Франции за избиение кошки
Лента новостей
-
Официально: "Милан" продлил контракт с Тео Эрнандесом
-
Сигурдссон ярко высказался о зарплатах российских футболистов
-
Стало известно имя нового тренера сборной Греции
-
"Зенит" теряет Ловрена перед противостоянием с "Бетисом" в Лиге Европы
-
Неймар и Рамос пропустят матч с "Ренном". Игра с "Реалом" - через четыре дня
-
Захарян назвал свои цели на ближайший год
-
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Брондбю" в товарищеском матче
-
"Спартак" едва не проиграл "Пюнику" в товарищеском матче
-
Рангник прокомментировал безголевую серию Роналду
-
БК “1xСтавка” запустила крутую акцию к Лиге чемпионов
-
Анчелотти ответил на вопрос об участии Бензема в матче с ПСЖ
-
"Лидс" определил трёх кандидатов на замену Бьелсе
-
Головин вернулся в строй после болезни
-
1
"Машина": Де Хеа высоко отозвался о Роналду
-
Захарян рассказал об угрозах от фанатов "Спартака"
-
"Барселона" ищет дублёра для тер Штегена, в шорт-листе - пять вратарей
-
"Кызылжар" арендовал форварда "Урала"
-
Зума исключили из сборной Франции за избиение кошки
-
В "Аяксе" произошёл второй секс-скандал за неделю
-
Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны тренировками Рангника