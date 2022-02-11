Сигурдссон ярко высказался о зарплатах российских футболистов

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Известный исландский защитник Рагнар Сигурдссон поделился мыслями о зарплатах в РПЛ.

"Знаешь, если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то возможно никогда бы не уехал оттуда. Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег сходу. Поэтому они остаются, но и в РПЛ очень высокий уровень. Они играют дома, близко к семье, получают хорошие деньги - я могу понять, почему они не жаждут уезжать", - сказал Сигурдссон.

Напомним, что, играя в России, футболист защищал цвета "Краснодара", "Рубина" и "Ростова".

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