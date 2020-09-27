"Сила общения": Роналду показал, как он самосовершенствуется
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как продолжает совершенствоваться вне футбольного поля.
"Время чтения! Живи и учись!" - написал Роналду в своем Instagram, опубликовав книгу "Сила общения", которую он читал во время полета.
35-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего он провел за туринский клуб 90 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Роналду расстроился из-за ухода Пьянича в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 сентября
-
"Порту" одержал крупную победу в дерби
-
Карим Бензема вышел на 3-е место по голевым передачам в Ла Лиге среди действующих игроков
-
"Сила общения": Роналду показал, как он самосовершенствуется
-
В "Интере" прокомментировали возможные уход Шкриньяра и трансфер Канте
-
Луис Суарес рассказал, почему он принял решение перейти в "Атлетико"
-
Гол Промеса принес "Аяксу" победу в матче с "Витессом"
-
"Марсель" на 95-й минуте ушел от поражения в матче с "Метцем"
-
"Саутгемптон" обыграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Серхио Рамос принес "Реалу" победу над "Бетисом"
-
"Интер" одержал феерическую победу над "Фиорентиной" в матче Серии А
-
Сергей Семак - рекордсмен "Зенита" по победам в пять и более мячей
-
Стало известно, почему Олег Кононов покинул "Ригу"
-
"Умный" автобус не дал английскому клубу уехать на матч чемпионата
-
"Бенфика" одержала уверенную победу в чемпионате Португалии
-
"Жирона" усилилась бразильцем из "Манчестер Сити"
-
Сергей Семак опубликовал фото из раздевалки "Зенита" после победы над "Уфой"
-
"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Сочи"
-
"Реал Сосьедад" разгромил "Эльче" и вышел на 3-е место в Ла Лиге
-
"Вердер" в гостях уверенно обыграл "Шальке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17