"Сила общения": Роналду показал, как он самосовершенствуется

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как продолжает совершенствоваться вне футбольного поля.

"Время чтения! Живи и учись!" - написал Роналду в своем Instagram, опубликовав книгу "Сила общения", которую он читал во время полета.

35-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего он провел за туринский клуб 90 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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