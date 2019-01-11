"Сила" ротации: "Барселона" уступает "Леванте" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Несколько минут назад завершился интереснейший матч 1/8 финала Кубка Испании, или, как мы привыкли говорить, Кубка Короля, в котором "Леванте" на стадионе "Сьюдад де Валенсия" принимал действующего победителя турнира – каталонскую "Барселону". Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде решил поверить в ответный матч и силу своего резервного состава, и решил, что кубок нужен в первую очередь для ротации. Возможно, именно потому защитная линия "Барсы" состояла из вновь прибывшего Мурильо, а также двоих игроков "Барселоны В". К тому же, впереди не было ни одного чистого форварда, а функцию номинальной десятки периодически исполняли Дембеле, Малком и Коутиньо.

Уже на 4 минуте оборонительные эксперименты "Барселоны" вышли боком команде и его главному тренеру. Каталонские футболисты заработали штрафной неподалеку от собственных ворот, Рубен Рочина исполнил хорошую подачу с левого фланга точно на линию вратарской, где оборона "сине-гранатовых" забыла высокого центрального защитника Эрика Кабако. Точный и сильный удар головой превратился в 1:0 на табло. В течении следующих 8 минут "Леванте" мог делать счет разгромным, но Эммануэль Боатенг снова допустил ту же ошибку, которая присутствовала у него в матче Ла Лиги между этими командами – тотальная нереализация. На 6 минуте ганец вышел практически один в один с голкипером, но в ближнем бою не смог переиграть Силлесена, а еще позже Боатенг должен был первым касанием забивать после паса Коке с края штрафной, но в последний момент ноги ганца запутал Мурильо и игровой снаряд прилетел в голкипера.

Куда лучше у Эммануэля Боатенга получилось ассистировать партнерам. На 18 минуте ганский форвард "Леванте" получил мяч после обрезки защиты "Барсы" на собственной половине поля, добежал до штрафной и выдал хороший пас в разрез на Борху Майораля. Испанец оттеснил защитников и пробил точно в дальний угол ворот Силлесена. Мяч, транзитом через ноги Мурильо оказался в сетке – 2:0. После пропущенного гола каталонцы сразу же попытались отыграть один мяч, но тщетно. Сначала голкипер "лягушек" потащил удар Дембеле с линии штрафной на 20 минуте, а 60 секундами позже Малком не смог реализовать выход один на один – Абарискета снова был на высоте.

После двух режущих, но в то же время достаточно простых атак "блаугранас", футболисты "Леванте" решили успокоить игру и не дать соперникам пространства для организации быстрых выпадов. Получилось неплохо! После 22 минуты даже подходы "Барсы" к воротам "лягушек" стали редкостью, не говоря уже об ударах или реальных голевых возможностях. При этом "Леванте" бил острее и чаще. Дважды еще один голевой удар мог нанести Майораль, но в первом случае – на 43 минуте, после отскока внутри штрафной – игровой снаряд просто не лег ему на ногу, а во втором – на 54 минуте – врывание в штрафную закончилось не самым сильным выстрелом, потому Силлесен смог защитить свою рамку. Кроме того, "Барселону" мог добить Жозе Моралес, почти сразу после выхода на замену. На 64 минуте ошибка каталонцев при передаче привела к выходу один на один, и лишь голкипер не дал счету превратиться в разгромный.

На 84 минуте каталонской команде удалось сократить разрыв в счете. Денис Суарес ворвался в штрафную по правому краю и был сбит защитниками "Леванте". Вердикт арбитра был мгновенным и бесспорным – пенальти. К игровому снаряду подошел Фелипе Коутиньо, пробил не сильно, бесхитростно и не в угол. Тем не менее, это не облегчило жизнь вратарю "лягушек" – 2:1. В концовке "Барса" попробовала вырвать ничью, но до второго гола дело не дошло, даже несмотря на то, что подходы к штрафной "лягушек" были. Таким образом "Леванте" победил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Кубка Короля, и теперь судьба противостояния решиться через неделю на "Камп Ноу".

"Леванте" – "Барселона" – 2:1

Голы: Кабако, 4 – 1:0; Майораль, 18 – 2:0; Коутиньо, 84 – 2:1.

"Леванте": Абарискета – Кабако, Поштиго, Чема (Хасон, 69) – Коке, Кампанья, Прцич, Симон – Рочина (Дукуре, 75) – Майораль, Боатенг (Моралес, 62).

"Барселона": Силлисен – Семеду, Брандарис (Лангле, 58), Мурильо, Миранда (Роберто, 46) – Бускетс, Видаль, Аленья – Малком (Д. Суарес, 69), Коутиньо, Дембеле.