Силкин: "Дзюба сборной бы пригодился"

Теги артём дзюбароссия

Силкин: "Дзюба сборной бы пригодился"Известный тренер Сергей Силкин высказался о возможном возвращении форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбы в сборную России.

"Понятно, что есть такие футболисты, которые негативно влияют на коллектив, однако с учетом травм в сборной и дефицита нападающих Дзюба, думаю, России бы пригодился. Неслучайно ведь на Евро-2016 именно он был одним из немногих игроков сборной, соответствующих уровню турнира", - цитирует 57-летнего специалиста Газета.ру.

Напомним, сам Дзюба надеется вернуться в сборную России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов