Силкин: "Дзюба сборной бы пригодился"

Известный тренер Сергей Силкин высказался о возможном возвращении форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбы в сборную России.

"Понятно, что есть такие футболисты, которые негативно влияют на коллектив, однако с учетом травм в сборной и дефицита нападающих Дзюба, думаю, России бы пригодился. Неслучайно ведь на Евро-2016 именно он был одним из немногих игроков сборной, соответствующих уровню турнира", - цитирует 57-летнего специалиста Газета.ру.

Напомним, сам Дзюба надеется вернуться в сборную России. | soccernews.ru