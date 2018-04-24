Силкин: "Дзюба сборной бы пригодился"
Известный тренер Сергей Силкин высказался о возможном возвращении форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбы в сборную России.
"Понятно, что есть такие футболисты, которые негативно влияют на коллектив, однако с учетом травм в сборной и дефицита нападающих Дзюба, думаю, России бы пригодился. Неслучайно ведь на Евро-2016 именно он был одним из немногих игроков сборной, соответствующих уровню турнира", - цитирует 57-летнего специалиста Газета.ру.
Напомним, сам Дзюба надеется вернуться в сборную России. | soccernews.ru
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|О
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|0
|0
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|Португалия
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|Южная Корея
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|0
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|Швеция
|0
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|1
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|0
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|О
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|Колумбия
|0
|0
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|Япония
|0
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|0
|0
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